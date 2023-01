Liam Gallagher no puede tocar 'Wonderwall' con la guitarra

Teniendo en cuenta que el 'cerebro' que se esconde detrás de las canciones más exitosas y ya legendarias de la extinta banda Oasis era el de su guitarrista y compositor principal, Noel Gallagher, no debería resultar del todo sorprendente que ahora su hermano menor Liam, quien fuera vocalista y gran reclamo mediático de la formación, asegure sin despeinarse que él jamás ha sido capaz de tocar con su propia guitarra el tema 'Wonderwall' (1995) que les consagró a ambos como estrellas del rock.

"Sinceramente, nunca he sabido cómo tocarla con la guitarra, eso es lo más gracioso de todo", ha revelado el controvertido artista al diario The Sun sin dar más explicaciones en torno a por qué no ha intentado aprenderse los acordes en las dos décadas que han pasado desde el lanzamiento del sencillo.

Más llamativo aún resulta el hecho de que su hijo Gene, de 16 años, sí que ha sido capaz de desentrañar en poco tiempo los misterios de la canción compuesta por su tío y, de hecho, no duda en presumir delante de sus amigos y familiares de las buenas dotes como guitarrista que no ha heredado precisamente de su progenitor.

"Mi hijo puede tocarla y lo hace perfectamente, pero en serio, yo no puedo", ha asegurado en la misma conversación, antes de aprovechar la coyuntura -y su exposición pública- para tratar de reclutar miembros para la futura banda del prometedor Gene: "Es todavía muy joven, pero está desesperado por formar parte de una banda. Toca la guitarra y la batería, y está a la búsqueda de compañeros con los que montar un grupo", ha añadido.

Eso sí, de momento Liam no se aventura a predecir si el adolescente -uno de los cuatro hijos que tiene como consecuencia de sus muchas y variadas relaciones- podrá encabezar esta nueva banda con un hipotético puesto de vocalista, ya que el artista de 45 años todavía no ha tenido la oportunidad de conocer las particularidades de su voz.

"No le he escuchado cantar todavía, pero sé que tiene la actitud y la apariencia física necesaria para triunfar. Es muy bueno con la guitarra, mucho mejor que yo, que no sé ni tocarla... En fin, es un chico genial", ha confesado.

Por: Bang Showbiz