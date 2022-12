Leonardo DiCaprio y Toni Garrn ponen fin a su relación

De acuerdo con las informaciones publicadas por la revista Us Weekly, Leonardo DiCaprio y la modelo alemana Toni Garrn habrían puesto punto y final a su noviazgo tras dos años de intermitente relación, a pesar de que jamás se les vio posar juntos sobre la alfombra roja.

Las revelaciones sobre la separación de la pareja llegan justo después de que Toni admitiera durante una entrevista que siempre ha soñado con tener al menos cuatro hijos, si bien todavía no se siente preparada.

"Soy una persona muy familiar, siempre he querido tener cuatro hijos. Pero ya se verá. Empezaremos con uno, algún día, pero todavía no sé cuándo. Nunca paro. ¿Un fin de semana sin hacer nada? Vayamos a algún lado, volemos a algún sitio. Sé que algún día tendré responsabilidades y no podré hacer estas cosas. No tengo perro, ni siquiera plantas, no tengo nada de qué preocuparme, y eso es algo que me encanta", declaraba recientemente a la revista GQ.

De hecho, las informaciones sobre la ruptura de la pareja llegan después de que Leonardo (40) fuese visto en la madrugada del pasado domingo saliendo del club South Beach acompañado de 20 modelos.

"Se fue con 20 chicas. Leo y 20 chicas. Es mi héroe. Estaba rodeado de modelos por todos lados", contó un testigo al New York Daily News.

La bella alemana no es la única modelo con la que Leonardo ha estado ligado, ya que hace algún tiempo mantuvo una relación intermitente durante cinco años con Gisele Bundchen, entre 2005 y 2011. Y también se le ha relacionado con Blake Lively, Erin Heatherton, Kristen Zag y Emma Miller.