Leonardo DiCaprio y Matt Damon, entre los nominados a los premios BAFTA 2016

El actor Eddie Redmayne podría llevarse a casa el BAFTA a Mejor Actor por segundo año consecutivo tras ganar ese mismo galardón en 2015 por su papel en 'La teoría del todo'. En esta ocasión, Redmayne ha sido nominado por su interpretación de la pintora transexual Lili Elbe. Aunque no le faltará competencia para hacerse con el codiciado galardón, ya que en su misma categoría están nominados Leonardo DiCaprio por 'El renacido', Matt Damon por 'Marte', Michael Fassbender por 'Steve Jobs' y Bryan Cranston por 'Trumbo'.

La gran favorita para llevarse el BAFTA a Mejor Actriz es Cate Blanchett por su interpretación de una mujer acomodada de la sociedad de Nueva York en los años 50 que se enamora de una joven dependienta. En esa categoría también está nominada la compañera de reparto de Redmayne en 'La chica danesa', Alicia Vikander, así como la veterana Maggie Smith por su trabajo en 'The Lady in the Van' y las jóvenes Brie Larson y Saoirse Ronan por sus interpretaciones en 'Room' y 'Brooklyn' respectivamente.

Curiosamente, Vikander también ha recibido una nominación a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo interpretando a un robot en 'Ex Machina', categoría en la que competirá con Jennifer Jason Leigh por su papel en 'Los odiosos ocho', Julie Walters por 'Brooklyn', Rooney Mara por 'Carol' y Kate Winslet por 'Steve Jobs'.

En la categoría de Mejor Actor de Reparto, los nominados son Idris Elba por 'Beasts Of No Nation', Benicio del Toro por 'Sicario', Christian Bale por 'La gran apuesta', Mark Ruffalo por 'Spotlight' y Mark Rylance por 'El puente de los espías'.

2016 podría ser el año en el que el cineasta Ridley Scott por fin consiga ganar su primer BAFTA por su trabajo en 'Marte', aunque para ello tendrá que imponerse a otros grandes del cine, como Steven Spielberg -'El puente de los espías'-, Adam McKay -'La gran apuesta', Todd Haynes -'Carol'- y Alejandro González Iñárritu -'El renacido'- en la categoría de Mejor Director.

'El puente de los espías' y 'Carol' encabezan las nominaciones a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión -anunciadas hoy viernes- con nueve menciones cada una, seguidas por el 'El renacido' con ocho. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 14 de febrero en el Royal Opera House de Londres.

Por: Bang Showbiz