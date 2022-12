Leonardo DiCaprio no quiere celebrar su cumpleaños junto a Kate Winslet

Puede que los dos actores hayan mantenido una estrecha amistad a lo largo de los años desde que protagonizaran la película 'Titanic', pero eso no significa que Leonardo DiCaprio esté dispuesto a compartir protagonismo con Kate Winslet en una hipotética fiesta de cumpleaños conjunta aprovechando que ambos están a punto de entrar en el club de los 40.

"Él va a cumplir 40 este año y yo soy la siguiente, ¿no es para volverse locos? Es muy raro. Pero no quiere ni oír hablar de celebrar una fiesta conmigo, ni de broma. Le encanta tener sus propios momentos de protagonismo. Pero tampoco creo que yo quisiese compartir mi celebración con él, así que más a su favor todavía", confesó la actriz al número de noviembre de la revista Marie Claire.

Pese a que no vayan a celebrar su cumpleaños juntos, Kate tiene claro que su relación con su antiguo compañero de reparto sigue en plena forma gracias al vínculo indestructible que forjaron durante sus años de juventud.

"Creo que la razón por la que nuestra amistad sigue funcionando es que nunca hubo ningún componente romántico en ella. Él siempre me vio como uno de los chicos, y es normal, porque nunca he sido una chica muy femenina. Nos necesitábamos el uno al otro porque éramos muy jóvenes y trabajábamos una cantidad de horas inimaginables y no era bueno para nosotros", concluyó.