Lena Dunham se aisló socialmente después de sufrir una violación

La protagonista de la exitosa serie 'Girls' Lena Dunham se aisló del resto del mundo en un intento por mantenerse a salvo después de ser agredida sexualmente mientras estudiaba en la universidad Oberlin College de Ohio.

"No volví a ir a ninguna otra fiesta, básicamente no volví a beber alcohol durante el resto de mi etapa universitaria. Me aislé del resto del mundo. No sé si en aquel momento habría sido capaz de reconocer que lo estaba haciendo para mantenerme a salvo, pero mirando atrás ahora resulta obvio. Básicamente me aparté del mundo tal y como lo conocía", confesó Lena en el programa radiofónico 'Fresh Air' de la emisora NPR.

Únicamente el paso del tiempo ha conseguido que la actriz sea capaz de hablar de tan traumática experiencia en su libro 'Not That Kind of Girl'.

"Fue una experiencia muy dolorosa tanto física como emocionalmente, y que me ha costado mucho tiempo asimilar. En aquel momento no era un tema del que fuera capaz de hablar. Podía compartir con los demás algunas cosas, pero siempre usaba el sentido del humor como protección, siempre ha sido mi escudo de defensa", añadió.

Uno de los mayores apoyos de Lena -quien en la actualidad mantiene una relación con el guitarrista del grupo Fun, Jack Antonoff- en el lento proceso de superación que vivió para asimilar lo que le había sucedido fue su mejor amiga, quien le ayudó a darse cuenta de que su dolor y su miedo estaban completamente justificados.

"Cuando por fin hablé del tema con mi mejor amiga y ella empleó el término 'violación', me eché a reír y pensé que estaba siendo dramática. Pero más tarde me sentí increíblemente agradecida con ella, por haberme hecho ese regalo: la certeza con la que utilizó esa palabra. En mis momentos más bajos creo que esas palabras me ayudaron a seguir adelante", concluyó.