Lena Dunham quiere que su novio sea original cuando le pida matrimonio

Que Lena Dunham llevara una sortija en su dedo de pedida despertó rumores sobre que su novio Jack Antonoff le había pedido matrimonio, algo que llegó a pensar hasta la madre del músico; y aunque finalmente se supo que no había existido tal petición, Lena no esconde que le gustaría que fuera un momento tan especial como original.

"Mi novio me dijo que su madre le había llamado para ver si estábamos prometidos. Tiene una alerta de Google con su nombre. Además, si nos hubiéramos comprometido hubiéramos sido más creativos. No lo hubiéramos hecho en Nochevieja. No queremos ser tan simples", aseguró Lena a la revista PEOPLE.

Publicidad

La compañera de Lena en la serie 'Girls', la productora ejecutiva Jenni Konner, explicó que el equívoco llegó porque la actriz llevaba puesto su anillo de la amistad en el dedo de compromiso.

"Tenemos anillos de la amistad. Son tres. Las dos lo llevamos en ese dedo por alguna razón -ese es el dedo en el que nos cabe- y esos son anillos que simbolizan nuestra amistad. Cuando dijeron que llevaba un anillo de compromiso pensé: 'Sí, ¡está comprometida conmigo!'", señaló Jenni.

"Sí, estamos comprometidas a seguir trabajando juntas el resto de nuestra vida", añadió Lena.