Lena Dunham no maneja su Twitter

En lugar de publicar ella misma sus tuits, la actriz Lena Dunham envía los mensajes que desea compartir con sus seguidores a una persona que se ocupa de subirlos a sus redes sociales y de analizar la respuesta que obtienen.

"He dejado de mirar mi propio Twitter. Le envío mis tuits a alguien, ella los publica por mí y me informa de si obtienen alguna reacción significativa. Twitter se ha convertido en algo demasiado intenso para mí", confesó la creadora de la serie 'Girls' a su paso por el festival PaleyFest celebrado este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La razón que empujó a Lena a tomar tan drástica medida fue el impacto negativo que producían en su vida las críticas que recibía a través de la plataforma social.

"Tengo claro el consejo que daría a cualquiera, tenga un millón de seguidores o solo siete, porque todos tenemos que lidiar con el problema de que la gente pueda decir cosas de forma anónima amparada en internet... Siempre piensas que nada de eso te afecta. Piensas: 'Alguien acaba de decir que soy una vaca gorda que merecería ser arrastrada por la calle. ¡Qué divertido!'. Pero en el fondo te afecta por dentro. Yo siempre me decía: 'Su ortografía es horrible, no voy a tomarme a esta persona en serio: su foto de perfil es un huevo. ¡No me importa!'. Pero a lo largo del día esas frases horribles resuenan en tu cabeza. Todas esas cosas llegaron a afectarme. Puede que sea rara, pero la violencia y las amenazas de violación me afectan", explicó.

