Léa Seydoux no quiere ser famosa

La actriz francesa Léa Seydoux (30), a quien veremos en lo próximo de James Bond, 'Spectre', nunca ha buscado llamar la atención y prefiere vivir su vida privada lejos de las cámaras, de ahí que -entre otras cosas- nunca haya mencionado en público a su novio.

"A lo mejor si lo hiciera, o si me peinara de determinada manera, o si llevara tacones en la calle... pero no me comporto como una famosa. Acabaría prevaleciendo eso antes que mi interpretación, y eso me preocupa", cuenta al periódico The Observer.

Publicidad

Tan lejos ha querido llevar Léa su deseo de no ser famosa, que tampoco quiere que conozcamos cómo es ella en realidad. Así, reconoce que cuando promociona películas, continúa actuando, y que su personalidad no es la que se ve reflejada en esos encuentros con los medios.

"Es un disfraz. Me lo pongo cuando es el momento de tratar con la prensa. Pero así no soy yo. Nada ha cambiado realmente. Tengo que seguir siendo la niña que una vez fui, de lo contrario no podría actuar. Y para ser una niña tengo que ser un poco transparente. Tengo que desaparecer", concluye.