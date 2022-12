Lea Michele se cerró al amor tras la muerte de Cory Monteith

Tras la muerte de su novio Cory Monteith en julio de 2013 por una sobredosis, la cantante y actriz de la serie 'Glee' Lea Michele se prometió a sí misma que no volvería a embarcarse en una relación sentimental hasta estar completamente segura de que había superado su tristeza para reconstruir su vida por sí sola.

"Quería estar segura de que estaba bien yo sola, de que me sentía de nuevo feliz y fuerte por mi cuenta. No quería que fuese otra persona quien llenara esos agujeros. Vaya, ¡eso ha sonado mucho más sexual de lo que esperaba! Pero sí, quería estar segura de que volvía a ser una persona completa y de que no era otro el que se encargaba de recoger los pedazos de mi vida para volver a juntarlos. Necesitaba hacer todo eso sola", relata la joven intérprete a la revista Flare.

Publicidad

Finalmente los esfuerzos de la joven intérprete dieron sus frutos y el año pasado volvió a encontrar el amor junto a su actual pareja, Matthew Paetz.

"Trabajé muy, muy duro y conseguí volver a sentirme feliz y fuerte de verdad, preparada para volver a vivir y para ver el mundo. Ya sabes, para disfrutar de nuevo de experiencias bonitas. Y fue entonces cuando milagrosamente llegó alguien a mi vida", añade.

Después de superar tantos obstáculos, Lea no está dispuesta a permitir que las críticas sobre su vida personal o profesional empañen su felicidad.

"Estoy muy orgullosa de mi éxito. Me siento muy orgullosa de la vida que he construido y que he creado para mí. He conseguido mantener la cabeza sobre los hombros y llegar hasta aquí. Siempre vas a encontrarte con críticas, pero las únicas personas que me preocupan de verdad son las que están cerca de mí".