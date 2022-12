Laura Pausini considera a Alejandro Sanz su 'consuegro'

A la cantante Laura Pausini y a Alejandro Sanz, su compañero del concurso musical 'La Banda', les une mucho más que una relación profesional ya que para la italiana el cantautor madrileño es como un "consuegro" gracias a la bonita "historia de amor" que podría hacer surgido entre su pequeña Paola (2) y Dylan (4), hijo de Alejandro.

"Con Alejandro estoy muy bien porque es mi consuegro. A mi hija su primer beso se lo ha dado su hijo pequeño, Dylan. Y sinceramente nos entendemos mucho a nivel musical, Alejandro ha escrito algunas canciones que a mí me han cambiado la vida", explicó la italiana a HuffPost Voces.

Laura también mantiene una relación excelente con su otro compañero de programa, Ricky Martin, a pesar de que todavía no ha encontrado la forma de emparentarse con él, lo cual no le impide tomarse ciertas libertades con el portorriqueño, como si ya fueran familia.

"A Ricky ya me lo había encontrado porque hicimos juntos 'La Voz México'. Y te voy contar un secreto: le toqué las nalgas. La química está fuerte, sí. Ricky da un mensaje espiritual, no solo a través de la música, sino también a través de su vida. Y a mi me encantan las personas así", añadió divertida.