"Las mujeres somos nuestras peores enemigas": Sara Carbonero

La periodista deportiva Sara Carbonero ha sido objeto de numerosas críticas debido a sus errores ante las cámaras, que no han sido tolerados por sus compañeras de profesión, una reacción que la presentadora todavía no acaba de comprender ya que considera que el sector femenino debería apoyarse en vez de atacarse.

"Creo que las mujeres a veces somos nuestras peores enemigas, nos tenemos que ayudar y apoyar entre nosotras. Todavía quedan asignaturas pendientes en el tema de la igualdad y eso es algo que nos afecta a todas", señaló en una entrevista al número de noviembre de la revista Telva.

Sin embargo, la presentadora prefiere hacer oídos sordos a los comentarios negativos asegurando que son consecuencias propias de su profesión y de su popularidad.

"Las críticas más sonadas han sucedido mientras yo estaba fuera y con una responsabilidad muy grande. Cuando estás expuesta siempre hay críticas, pero eso no me ha amargado ningún momento profesional bonito. ¿Quién no mete la pata en su trabajo? Y más tras ocho horas de directo y en unas condiciones como las nuestras, en las que en absoluto tienes las facilidades para ver el fútbol como lo ve la gente en su casa", apuntó.

Sara tiene claro que ni las críticas ni su nueva faceta como madre - está embarazada de 26 semanas - lograrán alejarla de la pequeña pantalla, ya que con tan solo 29 años no piensa en absoluto en la retirada, sino en proseguir con su brillante carrera periodística en los informativos de la cadena Telecinco.

" ¿Retirarme con 29 años? Ni hablar. Me gusta mi trabajo . Cada día es distinto, siempre hay un momento en el que no sabes qué va a pasar y eso da mucha adrenalina. Si todo va bien y normal, me cogeré mi baja de maternidad y volveré después", confesó.

Sin embargo, la facilidad de palabra de la presentadora queda en un segundo plano cuando se trata de hablar del dulce momento personal en el que está inmersa junto al portero del Real Madrid Iker Casillas.

"No me gusta habar de mi vida privada. ¿A ti te gusta hablar de tu vida privada? Además, no estoy de acuerdo en que dejen de preguntarte, esto no va así. Pero no quiero profundizar en eso", espetó.

