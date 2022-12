Las Kardashian renuevan su reality por 100 millones de dólares

La cabeza familiar de los Kardashian, Kris Jenner, habría llegado a un acuerdo con la cadena E! para extender otros cuatro años su colaboración y la de sus hijas Kim, Khloé y Kourtney Kardashian y Kendall y Kylie Jenner por la nada despreciable cifra de 100 millones de dólares, la más alta en la historia de la televisión para un producto como el que ellas protagonizan.

Lo firmado incluye "al menos" cuatro temporadas más de 'Keeping Up with the Kardashians', spin-offs y posibles proyectos digitales.

"Habrá oportunidad de ver mucho más de la familia Kardashian. Este es un contrato enorme, que asegurará la relación de la familia con la cadena y sus medios digitales durante el futuro", cuenta una fuente al periódico New York Post.

Sin embargo, el exmarido de Kris, Bruce Jenner, no ha sido incluido en el acuerdo, ya que él dejará 'Keeping Up with the Kardashians' tras la 10ª temporada, aunque lanzará su propio reality, en el que mostrará su cambio de sexo.

Otro de los miembros familiares que no aparecen en el documento es el rapero Kanye West, marido de Kim, pese a que continuará haciendo apariciones puntuales en el programa.