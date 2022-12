Las gatas de Taylor Swift quieren tener los dedos de su dueña

La cantante Taylor Swift está convencida de que sus dos gatas, Meredith y Olivia, tienen envidia de sus pulgares ya que ninguna de las dos puede dejar de mirar sus dedos. Taylor subió a Instagram un vídeo de sus dos gatitas tratando de meter sus diminutas patas en un paquete de comida para gato y escribió: "Mis gatas desearían tener pulgares. Veo cómo se quedan mirando con celos los míos".

En el vídeo se oye a Taylor decir: "Hey, ¿estáis tratando de abrir eso? Venga, dejadme ayudaros".

Entonces, la artista, muy consideradamente, acerca su mano para coger el paquete de comida felina pero escondiendo bajo la palma su pulgar, para que sus gatas no sientan aún más envidia de sus 'prodigiosos' dedos.

El vídeo gustó mucho a los seguidores de la artista -conocidos como Swifties-, recibiendo casi 600.000 'me gusta'.

Y quien seguro que también está encantada con el éxito del vídeo será Meredith, la gata de raza Fold escocés de tres años, que según contó la propia Taylor hace un par de meses, se convirtió en toda una diva después de que le eligieran El Gato Más Popular de una Celebridad en 2013.

"La primera, Meredith, comenzó como una gatita amigable pero luego se convirtió en una especie de celebridad en internet y creo que cambió un poquito. Ahora solo se sienta y me mira de reojo. Como si ya yo no le importara porque sabe que fue elegida en 2013 el gato más popular de una celebridad", bromeó la cantante en el programa 'The View'.