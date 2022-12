Las adicciones de Demi Lovato casi le cuestan su relación con Wilmer Valderrama

Aunque a día de hoy son la viva imagen de la felicidad, Demi Lovato y su pareja, el actor Wilmer Valderrama, atravesaron momentos muy complicados tras iniciar su relación en 2010 por culpa de los problemas mentales y las adicciones de la cantante.

"Hubo algunos momentos en los que [nuestra relación] tuvo sus altibajos, cuando yo estaba lidiando con mis problemas. Lo que él hacía era no tolerarlo, así que me decía: 'No puedo estar contigo si no resuelves tus problemas de una vez'. Consiguió que quisiera luchar por lo nuestro. Es una muy, muy buena persona", reveló la ex estrella Disney en el programa radiofónico 'Kyle And Jackie O show' de la emisora KIIS 106.5 FM.

Publicidad

Por su parte, Wilmer tiene claro que la clave del éxito de su relación no es otra que la "paciencia", que les ha ayudado a superar tanto los baches a nivel personal como la diferencia de edad,13 años, que existe entre ambos.

"La clave es la paciencia, la comprensión y ser conscientes de que la vida es larga; eso es todo. Demi me ha apoyado en todas las cosas que he hecho y yo también la apoyo enormemente", revelaba el intérprete a la revista Cosmopolitan for Latinas, donde aseguró que jamás siente celos de la fama de su novia: "Estamos en capítulos diferentes, pero conseguimos complementarnos el uno al otro con nuestras carreras. Tenemos una misión y siempre tratamos de reinventar las cosas".