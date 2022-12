Lana Del Rey: 'Soy una persona muy egoísta'

La extravagante Lana Del Rey no ha podido evitar meterse en problemas durante las últimas semanas por sus polémicas declaraciones sobre la muerte y por ensalzar a aquellas estrellas de la música que acabaron con sus vidas a una edad temprana, pero la verdad es que a la artista de 28 años no le "importa" en absoluto lo que los demás digan de ella, ya que solo escribe canciones para satisfacerse a sí misma.

"Soy una persona muy egoísta, lo reconozco, todo lo que hago tiene que ver conmigo, con mis aspiraciones, deseos y reflexiones. Comprendo que algunas personas no entiendan el verdadero significado de mis canciones y las malinterpreten, de hecho me duele que crean en cosas que no se corresponden con mi personalidad. Pero en el fondo nada de eso me importa demasiado, mi música es mía y de nadie más", confesó a la revista Rolling Stone.

La artista estadounidense también reconoce que, desde que saltó a la fama, su mente se está volviendo cada día más "inestable" debido a la presión social y al interés que sus palabras suelen generar en los medios de comunicación, atribuyendo algunas de sus posiciones más controvertidas al estrés que siente cada vez que se encuentra rodeada de micrófonos.

"Sé que me estoy volviendo loca, que mi mente y mi vida emocional están marcadas por la inestabilidad. Pero la culpa es de la gente que no me deja en paz, de los reporteros que solo tratan de engañarme para que conteste lo que ellos quieren. Cuando dije lo de que deseaba estar muerta, en el fondo solo estaba respondiendo a una pregunta muy directa, que parecía animarme al suicidio. Todo se ha descontrolado un poco", apuntó.