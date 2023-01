Lana Del Rey acudió a terapia para lidiar con su miedo a la muerte

La cantante Lana Del Rey sufre ataques de pánico por culpa de su miedo a morir, un problema que ha intentado resolver sin éxito acudiendo a terapia.

"Me resulta muy difícil seguir adelante cuando sé que al final todos vamos a morir. Me ha sucedido algo en los últimos tres años con mis ataques de pánico... se volvieron peores. Siempre he sido propensa a tenerlos. Recuerdo que cuando tenía cuatro años vi un programa de televisión en el que una persona era asesinada. Me giré hacia mis padres y les pregunté: '¿Todos vamos a morir? Me respondieron que sí y me afectó muchísimo. Me puse a llorar y les dije: '¡Tenemos que mudarnos!'. He visto incluso a un terapeuta, como unas tres veces. Pero en realidad donde más cómoda me siento es en la silla del estudio, componiendo o cantando", explicó la artista a Billboard.

Pero la perspectiva de la muerte no es lo único que consigue aterrorizar a Lana, que también siente un miedo visceral hacia los tiburones, a pesar de lo cual es una gran aficionada a nadar en el océano.

"Me parezco mucho a mi madre, en el sentido de que yo también hago listas. Para tranquilizarme sobre todo. Y me pongo recompensas, ya sabes: 'Si termino esto entonces podré hacer eso otro'. Iré a dar un paseo por la playa o a nadar en el océano. Voy a nadar y eso es bastante sorprendente porque una de las cosas que más miedo me da son los tiburones".

Por: Bang Showbiz