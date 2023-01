Lamar Odom perdió el conocimiento en un club nocturno este fin de semana

La preocupación en torno al estado de salud de Lamar Odom ha vuelto a aumentar después de que este fin de semana saliera a la luz un vídeo en el que el antiguo jugador de baloncesto aparecía sentado en una silla en el interior de la zona VIP de un club nocturno, aparentemente desmayado.

Según ha podido saber el portal TMZ, la grabación fue tomada alrededor de las dos de la madrugada del sábado en el interior del local Bootsy Bellows situado en West Hollywood. En ella, se puede ver cómo varias personas deben ayudar al exmarido de Khloé Kardashian a incorporarse para abandonar el lugar.

Publicidad

Su representante ha explicado ahora que el deportista perdió el conocimiento debido al intenso calor que hacía en la discoteca, que le provocó que se deshidratara después de que ese mismo día hubiese realizado un intenso entrenamiento. Afortunadamente, de acuerdo a sus declaraciones, Lamar ya se habría recuperado completamente de lo ocurrido.

Sin embargo, la persona que grabó el vídeo ha asegurado que este fue visto bebiendo durante varias horas antes de comenzar a tambalearse.

Esta no es la primera ocasión en la que Lamar Odom colapsa durante una noche de fiesta, aunque la última ocasión fue sin duda la más grave de todas. El atleta retirado estuvo a punto de perder la vida al sufrir una sobredosis en un burdel de Nevada, que le dejó en coma y de la que tardó meses en recuperarse, con el apoyo incondicional de su entonces aún mujer Khloé Kardashian, de quien se había separado pero que estuvo a su lado en el hospital durante semanas.

Publicidad

Tras protagonizar una recuperación casi milagrosa, Lamar rompió su silencio para confesar que aún seguía luchando por superar sus adicciones, que él atribuye al duro golpe emocional que recibió a los 26 años cuando su bebé Jayden, fruto de su anterior relación con Liza Morales, falleció con tan solo seis meses de vida de manera repentina debido al síndrome de muerte súbita del lactante.

"Recibí una llamada telefónica que cambió mi vida. Era el verano de 2006. Me había pasado toda la noche de fiesta, y no había vuelto a casa. Mi hijo Jayden tenía seis meses por entonces. Estaba en casa en su cuna. Debería haber estado en casa con él, pero estaba fuera, haciendo Dios sabe qué. Muy pronto por la mañana, me llamó su madre [su exmujer Liza Morales]. Estaba en pánico, yo la intenté calmar y preguntarla qué pasaba. Me dijo 'Jayden... No se despierta... La ambulancia está aquí. Se lo están llevando ahora'. Estaba en Manhattan. Conduje hasta Long Island, y cuando llegué al hospital, los medicos me dijeron 'No responde. Se ha ido'. Pero si le había visto hace nada... ¿Cómo se podía haber ido? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo? Entré en la habitación del hospital... Nunca podré olvidar el dolor que vi en la cara de su madre. No se lo podía creer", explicaba en su momento Lamar en una extensa y reveladora carta publicada en la web 'Player's Tribune'.

Publicidad

Por: Bang Showbiz