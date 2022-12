Lady Gaga vuelve al cine; tendrá un personaje en la película 'The secret service'

La popular cantante Lady Gaga continúa ampliando su particular trayectoria en la gran pantalla y volverá a aparecer en las salas de cine de la mano del director Matthew Vaughn, quien ha propuesto a la artista hacer un cameo en su nueva película, 'The Secret Service'.

"Gaga solo tendrá que venir un día el año que viene a grabar sus escenas. Es tan anglófila que no tardamos mucho en convencerla", desveló una fuente al periódico The Sun. La intérprete ha sido sido la última figura de renombre relacionada con la película, en la que también tendrán cabida estrellas como David Beckham, Taylor Swift, Adele y Elton John. 'The Secret Service' estará basado en la novela gráfica de Mark Millar y Dave Gibbons, y contará con Colin Firth como actor protagonista, quien se meterá en la piel de un agente secreto que tendrá que enseñar el oficio a un aprendiz y hacer frente a las tiranías de Samuel L. Jackson, villano principal de la trama.

Esta no será la primera vez que Gaga aparezca en la gran pantalla, de hecho, el nombre de la cantante va ganando enteros poco a poco en la industria del cine. Así, tras su debut en 'Machete Kills' --película de Robert Rodriguez--, donde la intérprete actúa junto a estrellas consolidadas como Jessica Alba, Charlie Sheen o Sofía Vergara, la artista participó en la película 'Sin City: La mujer por la que mataría', recibiendo los elogios de actores como Joseph Gordon-Levitt.

"Cuando [Lady Gaga] llegó me dije: 'Vale, entiendo que traigan a una súper estrella de la música para grabar un cameo'. Pero cuando la vi actuar, fue increíble, parecía una auténtica profesional. Me quedé muy impresionado", comentó el actor a la emisora de radio estadounidense, Jam'n 94.5.

Por: Bang Showbiz