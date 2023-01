Lady Gaga utilizó una papelera como inodoro después de emborracharse

La cantante Lady Gaga consiguió sorprender al presentador de la televisión británica Alan Carr cuando se emborrachó muchísimo en su programa, tras lo cual acabó utilizando una papelera como inodoro porque no podía desabrocharse la complicada ropa que llevaba puesta.

Publicidad

"Lady Gaga se emborrachó bastante a base de whisky. Me cae muy bien, no es de esas chicas que solo te piden agua para beber. Llevaba un modelito muy complicado y no era capaz de aguantarse hasta el baño, así que acabó orinando en una papelera", explicó Alan a la revista heat.

A pesar de lo mucho que bebió, Gaga no ha sido ni de lejos la peor invitada con la que ha tenido que lidiar el presentador, que se ha llevado grandes decepciones al descubrir que algunas de las estrellas a las que más admiraba eran unas impresentables.

"Cuando conoces a alguien que admiras mucho, generalmente piensas: 'Menudo capu**o'. No puedo dar nombres, pero generalmente son los más famosos y admirados. Algunos de ellos son muy malas personas. No son amables con la gente y no puedes evitar preguntarte cómo esa información no ha llegado al gran público. En el programa 'Friday Night Project', tuvimos una invitada que tiró el guion contra una pared mientras gritaba: 'No pienso leer esta mi**a'. Y después le tiró un bol de sopa a alguien. Creemos que estaba colocada porque tenía un aspecto muy triste, tenía los ojos como focos y estaba teniendo una especie de crisis".