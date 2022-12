Lady Gaga sorprende como actriz en 'Sin City: La mujer por la que mataría'

La cantante Lady Gaga ha sorprendido con su talento interpretativo a todo el elenco de actores de la película 'Sin City: La mujer por la que mataría', en la que la controvertida intérprete realiza un breve cameo.

"Gaga estaba en 'Sin City 2' y rodé una escena con ella porque Robert Rodriguez [el director] me lo pidió. Y tengo que decir que hizo un gran trabajo. Es una gran actriz y yo no lo sabía. Cuando llegó al set de rodaje, pensé: 'Vale, tenemos a la típica estrella del pop haciendo una escena para la película, lo entiendo'. ¡Pero lo hizo bien! Se metió en el papel y actuó como una auténtica profesional. Me dejó sorprendido", afirmó el actor Joseph Gordon-Levitt a la emisora de radio Jam'n 94.5.

Además del panorama musical, el mundo de la interpretación podría convertirse en el escenario ideal para que Lady Gaga despliegue sus dotes artísticas.

Sea de una forma u otra, parece claro que sus fans podrán seguir disfrutando de la artista y de sus excentricidades, como la que conocíamos recientemente: Gaga había adquirido en una subasta ropa de Michael Jackson con el único fin de almacenarla.

"He adquirido gran cantidad de prendas de Michael Jackson. La idea era simplemente conservarlas ya que no quiero llevarlas puestas porque es la ropa de Michael. Sin embargo, hay un par de piezas que sí me he puesto cuando estaba finalizando la grabación de mi álbum. Siento algo especial vistiéndolas", aseguró la intérprete en una entrevista concedida al programa radiofónico 'On Air with Ryan Seacrest'.



Por: Bang Showbiz