Lady Gaga se siente tan 'acosada' por sus fans, que extraña el anonimato

La cantante Lady Gaga parece haberse cansado finalmente de atraer todas las miradas por su condición de ídolo de masas o, como en sus inicios, por sus peculiares elecciones estéticas, ya que ahora asegura que extraña profundamente aquellos tiempos en los que podía relacionarse con la gente en plena calle y mantener conversaciones espontáneas con perfectos desconocidos sin que el hecho trascendiera más allá de su ámbito privado.

"Echo mucho de menos a la gente, en el sentido de que ya no puedo conocer a otras personas de forma aleatoria, saludarles y tener con ellas una conversación normal sobre los avatares de la vida. Me encanta la gente, siempre he sido una persona muy sociable", explicó en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense CBS para ejemplificar hasta qué punto le incomoda suscitar tanta atención.

De hecho, la estrella de la música ha tratado en los últimos tiempos de adoptar un perfil mucho más discreto en su día a día para poder recobrar algo de "libertad" en sus constantes apariciones en la vía pública, ya que por lo general se siente "acosada" tanto por sus fans más extremos como por aquellos curiosos que se dedican a observarla con detenimiento en los escasos momentos que tiene para relajarse.

"Tan pronto como salgo al mundo real, me da la sensación de que pertenezco a los demás, que no soy la dueña de mi propia vida. Es legal que ciertas personas me persigan por la calle, que me acosen cuando voy a la playa. Y no puedo llamar a la policía o decirles directamente que me dejen en paz. Y al reflexionar largo y tendido sobre este tema, me digo a mí misma: 'Bueno, si no puedo ser libre en este entorno, al menos trataré de ser libre en mi corazón'", explicó en la misma conversación, quizá para justificar que su disco 'Joanne' se haya convertido sin duda en su trabajo más introspectivo y personal hasta la fecha.

Por: Bang Showbiz