Lady Gaga se comunica con su prometido mediante canciones

Para la cantante Lady Gaga no es fácil expresar sus sentimientos, por lo que en ocasiones compone canciones para que su prometido Taylor Kinney pueda llegar a comprender su punto de vista.

"Soy mucho mejor comunicándome a través de mi trabajo. A veces, incluso con mi prometido, trato de explicarle cómo me siento, pero él me entiende mejor si creo una canción y la interpreto para él. El otro día escribí una canción para él, tuve que hacerlo porque no podía decir lo que quería con palabras, solo a través de una canción", explica la cantante en el número de septiembre de CR Fashion Book.

La intérprete de 'Bad Romance' reconoce que a veces siente la presión de estar siempre "perfecta", pero trata de no sucumbir a ella porque está más interesada en mantenerse en el tiempo y continuar amando su trabajo.

"Como chica de 29 años, en este punto de mi carrera todo el mundo dice: 'Oh se está haciendo mayor', y todos están preocupados por tener un cuerpo perfecto, una cara perfecta y un pelo perfecto. Pero realmente el legado y la longevidad se basan en tener alguna clase de historia y huella que dejar en el mundo cuando mueras, aprovechar tu talento hasta que mueras. Y como artista, amarás tu obra hasta el momento de tu muerte", añade la interprete.

Pero lo que Lady Gaga tiene claro es que su perspectiva actual es muy diferente a lo que le habían prometido cuando era joven, a pesar de que ella tampoco buscó en ningún momento "estar a la moda".

"Es la antítesis de lo que me dijeron cuando estaba creciendo, que a esta edad estaría luchando para seguir pareciendo joven, para seguir estando a la moda. Aunque yo nunca estuve a la moda. Siempre he sido bastante antitendencias".