Lady Gaga prefiere grabar escenas de amor para mostrarse más natural

La cantante Lady Gaga se siente tan a gusto frente a las cámaras en su nueva faceta como actriz que ni siquiera le incomoda protagonizar escenas de amor porque cree que es cuando más "honesta" y auténtica se puede mostrar.

"No me asustan esas escenas. Es una oportunidad para no tener miedo. De una forma extraña, creo que casi prefiero verme a mí misma en una escena de pasión, porque sé que tengo que ser completamente honesta para conseguir crear algo que parezca auténtico y que se sienta real. Intento ver esa autenticidad en mí en la pantalla", explicó la artista a 'Access Hollywood' en el estreno de la nueva temporada de la serie 'American Horror Story: Hotel' en Los Ángeles.

Publicidad

Gaga, que es una de las protagonistas de los nuevos episodios, intenta no pensar demasiado en su interpretación para no perder frescura y acabar pareciendo un robot.

"A veces, cuando les das muchas vueltas a las cosas y las planeas demasiado, tu actuación acaba pareciendo más robótica", añadió.

Uno de los grandes apoyos de la cantante en esta nueva etapa profesional ha sido su prometido, el actor Taylor Kinney, que siempre está dispuesto a ofrecerle algún consejo.

"Me siento muy feliz de que Taylor esté aquí conmigo esta noche, me ha estado enseñando todo sobre la televisión".

Publicidad

Bang Showbiz.