Lady Gaga fuma marihuana para 'sentirse joven'

Aunque solo tiene 27 años y ya prepara una nueva gira mundial para promocionar 'ARTPOP', la extravagante Lady Gaga asegura que ya empieza a sufrir algunos achaques físicos que solo pueden verse aliviados con un poquito de marihuana. Así, la estrella del pop justifica y defiende el consumo prolongado de una sustancia que, además, le hace sentir joven y le ayuda a desprenderse de las responsabilidades de la fama.

"Durante los meses que estuve en rehabilitación [física, por una lesión de cadera], la marihuana me ayudó a paliar los dolores al servirme como anestesia, pero en general me ayuda a evadirme de los problemas y de la misma fama que ha definido mi vida en los últimos años. Cuando doy una calada a uno de estos cigarros, me siento joven otra vez, como si tuviera 17 años y estuviera buscando trabajo por las calles del Lower East Side [Nueva York]", confesó en el programa de la televisión británica 'Alan Carr: Chatty Man'.

La diva de la música nunca ha ocultado que siente una clara predilección por la marihuana como método para relajar cuerpo y mente, lo que supone el último resquicio ya de la adicción a las drogas que vivió en los primeros años de su meteórica carrera. No obstante, en la actualidad Lady Gaga es mucho más consciente de lo perjudicial que han sido los estupefacientes para su salud, y por eso trata de cuidarse al máximo para prolongar su vida.

"Me he dado cuenta de que no quiero morir a los 27 como Amy Winehouse [quien ingresó en 2011 en el llamado club de los 27 por su prematura muerte] Kurt Cobain o Jimi Hendrix. Quiero vivir y quiero vivir con el amor de mis fans. Me estoy cuidando mucho más y he dejado las drogas duras porque han estado a punto de arruinar mi vida. Pero sobreviviré, ya lo veréis", aseguraba la intérprete en una emisora de radio estadounidense.

Por: Bang Showbiz