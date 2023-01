Lady Gaga, entre los nominados a los Globos de Oro 2016 ¡Conócelos todos aquí!

El salto de Lady Gaga del mundo de la música al de la interpretación de la mano del productor Ryan Murphy ha dado sus frutos en forma de nominación a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Serie o Película para Televisión por su papel de La Condesa en 'American Horror Story: Hotel'.

Pero a la cantante no le faltará competencia a la hora de llevarse a casa el preciado galardón el próximo 10 de enero, cuando se celebrará la ceremonia de entrega en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Gaga está nominada en la misma categoría que actrices veteranas de la talla de Kirsten Dunst por 'Fargo', Felicity Huffman por 'American Crime' o Queen Latifah por 'Bessie' y una hasta ahora desconocida Sarah Hay por 'Flesh and Bone'.

En el apartado masculino, los nominados a Mejor Actor son Idris Elba por su papel de detective en el drama británico 'Luther', Oscar Isaac por su trabajo dando vida al alcalde más joven de la historia de Yonkers (Nueva York) en 'Show Me a Hero', Mark Rylance por su retrato de Thomas Cromwell en 'Wolf Hall', Patrick Wilson por 'Fargo' y David Oyelowo por 'Nightingale'.

Las series de comedia y musicales que competirán este año por llevarse el Globo de Oro serán 'Casual', 'Mozart in the jungle', 'Orange is the New Black', 'Silicon Valley', 'Transparent' y 'Veep'. En la categoría de Miniserie o Película para Televisión, las nominadas son 'American Crime', 'American Horror Story: Hotel', 'Fargo', 'Flesh and Bone' y 'Wolf Hall'.

En la categoría de Mejor Actriz de Serie de Comedia o Musical competirán Rachel Bloom por 'Crazy Ex-Girlfriend', Jamie Lee Curtis por 'Scream Queens', Julia Louis-Dreyfus por 'Veep', Gina Rodriguez -ganadora del año pasado por su papel en 'Jane The Virgin'- y Lily Tomlin por 'Grace & Frankie'. Por su parte, Aziz Ansari -'Master of None'-, Gael García Bernal -'Mozart in the Jungle'-, Rob Lowe -'The Grinder'-, Patrick Stewart -'Blunt Talk'- y Jeffrey Tambor -'Transparent'- se enfrentarán por el Globo de Oro a Mejor Actor de Series de Comedia o Musical.

Los nominados a Mejor Actor de Reparto Televisivo son Alan Cumming -'The Good Wife'-, Damian Lewis -'Wolf Hall'-, Ben Mendelsohn -'Bloodline'-, Tobias Menzies -'Outlander'- y Christian Slater -'Mr. Robot'-, y Uzo Aduba ´-'Orange Is the New Black'-, Joanne Froggatt -'Downton Abbey'-, Regina King -'American Crime'-, Judith Light -'Transparent'- y Maura Tierney -'The Affair'- son las nominadas a Mejor Actriz.

Las nominaciones fueron anunciadas este jueves por America Ferrera, Angela Bassett, Dennis Quaid y Chloë Grace Moretz. La septuagésima tercera gala de los Globos de Oro será presentada por cuarta vez por el humorista Ricky Gervais, que consiguió enfurecer a media industria del entretenimiento con sus mordaces comentarios en 2010, 2011 y 2012.

Por: Bang Showbiz