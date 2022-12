Lady Gaga confiesa travesuras en su niñez

"Siendo niña andaba mucho desnuda. Mi madre se reía porque siempre trataba de sacar de quicio a la niñera, me escondía detrás del sofá, rasgaba toda mi ropa y me ponía a correr por ahí cantando 'The Little Mermaid' (La pequeña sirena) o lo que fuera", contó Lady Gaga al programa 'The Morning Mash Up' de la emisora Sirius XM.

"Ahora lo que me parece interesante hacer es transformarme tanto como pueda llevando poco maquillaje y poca ropa. Paso mucho tiempo en el espejo con las pelucas, el maquillaje y los trajes, pensando cómo voy a convertirme en una persona nueva", añadió.

Su evidente gusto por la desnudez no le ha convertido en una obsesionada del peso, de hecho, anteriormente ya había admitido que si se mantiene en forma es porque no quiere que los comentarios sobre su peso puedan eclipsar su música.

"Tengo que recuperar la figura, pero siendo sinceros, nunca me ha preocupado mi peso. Es a otra gente a la que le importa. A veces temo que si no estoy en forma la gente se dedicará a hablar de eso y no de mi música", señaló a Ryan Seacrest en la emisora de radio KIIS-FM.

