Lady Gaga confiesa que "llegó a fumar 15 porros" de marihuana al día

Aunque nunca ha tenido reparos a la hora de proclamar su amor por los productos derivados del cannabis en cualquier tipo de situación, la excéntrica Lady Gaga quiere ahora concienciar al público de la necesidad de extender los usos médicos de esta sustancia psicotrópica a nuevas áreas, teniendo en cuenta lo útil que fue para ella como sedante durante el tiempo en el que se recuperaba de una fractura de cadera.

"Llegó un momento en el que fumaba alrededor de 15 porros al día para calmar esos dolores tan intensos y punzantes que sentía en todo momento. Durante los cinco o diez minutos de duración de cada cigarro me sentía mucho más tranquila y notaba perfectamente como remitía mi sufrimiento. La idea era sedarme a través de la marihuana constantemente para escapar de semejante calvario", reveló la estrella del pop a la revista Attitude.

La vocalista estadounidense admite que el consumo prolongado de marihuana durante los meses que estuvo anclada en una silla de ruedas -Gaga se fracturó la cadera pero, además, sufrió un gran daño en una de las articulaciones- le llevó a desarrollar una gran adicción por esta sustancia, una obsesión por sus calmantes cigarros de la que era plenamente consciente pero que, dado el dolor que sentía, no le importaba lo más mínimo.

"Ahora casi no fumo, la verdad, de vez en cuando enciendo uno por la noche para relajarme o divertirme, pero ya no puedo consumir marihuana al ritmo que lo hacía antes. En el momento de mi rehabilitación, todos los días fumaba y cada vez lo hacía con más frecuencia, pero en esas circunstancias la marihuana tenía una utilidad médica para mí. Estaba claro que me estaba enganchando, pero cuando sientes esos dolores tan insoportables, las adicciones que desarrollas son lo que menos te importa", indicó la artista.

