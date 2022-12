Lady Gaga acusa a Perez Hilton de acosarla

La controvertida cantante ha iniciado una guerra verbal contra el que fuera su íntimo amigo, el bloguero Perez Hilton, al acusarlo de acosarla y de ser un "enfermo" al enterarse mediante uno de sus fans de que se encontraba merodeando por el edificio neoyorquino en el que vive Lady Gaga buscando un piso.

"Aléjate de mí y de mi familia. Eres un enfermo tratando de alquilar un apartamento en mi mismo edificio para acosarme. ¡Déjame en paz! ¿Es necesario recibir un disparo en la cabeza para que la gente entienda que él y todos los que me acosan han ido demasiado lejos? Soy un ser humano", escribió visiblemente enfadada la popular intérprete en su cuenta de Twitter.

Tras estas duras acusaciones, Perez Hilton decidió arremeter contra la artista a través de su espacio virtual mendiante un artículo de 352 palabras titulado 'A Statement On LadyGaGa's Lies' ['Una declaración sobre las mentiras de Lady GaGa'] en el que negó haber estado acosándola e insistió en que no era consciente de que la cantante vivía en el mismo bloque de apartamentos.

"Después de ver el piso fue cuando descubrí que ella vivía allí, de hecho en el momento en el que fui ella estaba en Los Ángeles. Tras un inocente día de búsqueda de piso, me sentí profundamente disgustado al ver cómo mi examiga, una persona a la que solía llamar 'mi mujer' y a quien acompañaba en sus viajes, está realizando falsas acusaciones sobre mí en Twitter", confesó en su texto.

El conocido bloguero --padre de un hijo de seis meses llamado Mario Armando Lavandeira III-- no tuvo reparos a la hora de confesar que debido a varios motivos su relación con la artista se deterioró y que tras estas declaraciones de la cantante, ahora es él quien se siente perseguido.

"Aunque todavía es muy doloroso para mí hablar sobre los detalles que me llevaron a no querer que ella formase parte de mi vida, diré que soy un crítico, pero no un 'acosador'. Cualquier acusación de que la estoy acosando basada en el día de búsqueda de piso que pasé junto a mi hijo y a mi madre es totalmente falso y difamatorio. Parece que ahora se está poniendo tanto a mí como a mi familia en peligro", continuó Perez Hilton.

Poco antes de la trifulca verbal iniciada entre ambos, Gaga reveló en Twitter que Perez Hilton se burló de ella cuando tuvo que permanecer en una silla de ruedas tras desgarrarse el labrum de la cadera derecha a principios de este año.

"Todavía guardo el texto que Perez me envió mostrándome a mí en la silla de ruedas con la palabra 'karma' escrita y Madonna apuntándome con una pistola. Fue el día de mi accidente", explicó en la popular red social.

