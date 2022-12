La viuda del 'verdadero amor' de Jennifer Aniston critica su falta de sensibilidad

La viuda del "verdadero amor" de Jennifer Aniston, Mujah Maraini-Melehi, ha criticado duramente a la actriz por su falta de sensibilidad al hablar públicamente de su fallecido marido, Daniel McDonald, acusándola además de querer atribuirse un protagonismo en su vida que nada tendría que ver con la realidad, ya que ni siquiera se habría puesto en contacto con él durante la larga enfermedad que padeció.

"Por favor, respetad nuestro amor y especialmente la pérdida que hemos sufrido. Los niños han perdido a su padre y yo he perdido a mi compañero. Siento mucho que Jennifer no se diera cuenta del tesoro que era Daniel cuando tuvo la oportunidad, mucho antes de que él y yo nos conociéramos y mucho antes de que muriera. Me duele mucho leer los titulares que hacen referencia a cómo ella perdió trágicamente a Daniel cuando ni siquiera estuvo presente durante su larga y difícil enfermedad. Una vez dicho eso, quizás el regalo de Daniel sí que fue el enseñarle cómo amar y apreciar a su prometido, Justin Theroux", explica Mujah en una publicación compartida en su Facebook.

La actitud de Jennifer tras el fallecimiento de Daniel -con quien mantuvo una relación hasta 1994- tampoco habría ayudado a acercar posturas con su viuda, debido a su supuesta falta de interés en recuperar algunos recuerdos de su tiempo juntos.

"Después de que muriera Daniel, intenté ponerme en contacto con ella para devolverle todas las fotografías de la época en que estuvieron juntos. Nunca obtuve una respuesta de ella", añade.

De ser cierta, esta actitud contrastaría notablemente con las declaraciones de la propia Jennifer, que recientemente se lamentaba en una entrevista por haber sido tan "estúpida" como para perder a su "verdadero amor".

"[Daniel] podría haber sido mi amor verdadero, pero tenía 25 años y era estúpida. Debe ser él quien me ha enviado a Justin ahora para compensar todo aquello", explicaba la actriz al New York Times.