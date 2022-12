La vida de Meghan Trainor cambió cuando empezó a comer brócoli

La cantante Meghan Trainor experimentó un cambio radical en su salud después de adoptar una dieta sana y rica en vegetales, que ha conseguido que deje de ponerse enferma constantemente.

"Solía ponerme mala muy a menudo. No estaba comiendo tan bien como debería y no dormía. Así que empecé a comer pollo y brócoli para despejar mis pulmones y ya no me pongo enferma", aseguró la artista a la revista Top of the Pops.

Otra de las razones por las que Meghan trata de mantener un estilo de vida saludable es para tener toda la energía que demanda su apretada agenda.

"Nadie sabe lo duro que trabajamos. ¡No tenemos ni un día libre! Recuerdo que hablé con Jessie J y me dijo que solo había tenido un día libre en cuatro meses. No me lo podía creer, pero me dijo: 'Sí, así es como llegas al número uno'".

Meghan reconoce que le ha costado adaptarse a su nueva vida debido a su éxito repentino: "De la noche a la mañana me convertí en una estrella del pop, así que en vez de pasarme diez años aprendiendo cómo se hace una gira, tuve que lanzarme de cabeza a ella".