La sonrisa de Julia Roberts resulta una distracción en las distancias cortas

En la vida real, a la actriz Julia Roberts le resulta complicado controlar el devastador efecto de su famosa sonrisa, con la que consiguió poner increíblemente nervioso al artista de henna Ash Kumar cuando este tuvo el honor de trabajar con ella.

"La única ocasión en la que he deseado poder pasar más tiempo trabajando en un diseño fue en el caso de Julia Roberts. Su sonrisa supuso una gran distracción y me enamoré de ella completamente una vez más. 'Erin Brockovich' [película con la que Julia ganó un Óscar] era mi preferida en aquel momento. Generalmente no me pongo nervioso antes de trabajar, pero en esa ocasión no pude evitarlo", confesó Kumar -que puede presumir de haber trabajado también con la actriz Demi Moore- en exclusiva a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Otra estrella del mundo del espectáculo de la que el artista guarda un grato recuerdo es la reina del pop, Madonna, junto a quien aprendió algunos secretos muy valiosos sobre la industria.

"Fue una experiencia maravillosa y, de hecho, fue una de mis primeras clientas famosas. Me dio una perspectiva muy buena de cómo funcionan en realidad los equipos de producción. Existen muchos niveles: desde los cámaras, a los equipos de seguridad o maquillaje. Y luego hay que repetir tomas. Fue el primer momento en el que me dije: 'Así funciona esto'", añadió.