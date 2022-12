La relación entre David Bisbal y su ex Elena Tablada es 'muy buena'

El tiempo todo lo cura y cuatro años después de su separación entre rumores de que ella le había sido infiel y de que él no le permitía trabajar, David Bisbal y su expareja Elena Tablada han conseguido dejar atrás sus diferencias para forjar una relación cordial por el bien de su hija Ella (5).

"A David le veo muy bien. Nuestra relación es muy buena. Yo siempre digo que David es mi amigo y el padre de mi hija y creo que nuestra relación no podría estar en mejor momento", afirma Elena a la revista ¡HOLA!, donde asegura que por el momento sigue soltera y sin compromiso: "El corazón está tranquilo y muy feliz. Si me enamoro, me enamoro, pero si no, pues no pasa nada. Estoy muy feliz y contenta".

De lo que sí tiene ganas la diseñadora es de repetir experiencia en la maternidad, aunque por el momento no tiene ningún plan concreto al respecto por falta, según ella, de pretendientes.

"Me gustaría, pero ahora mismo no hay con quien y tampoco tengo tiempo. Estoy muy enfocada en el trabajo y eso para mí es lo primordial ahora: el trabajo y la familia", añade.

Al igual que Bisbal, que se refugió en su pequeña Ella tras concluir su relación con la argentina Eugenia Suárez este verano, Elena ha pasado las vacaciones disfrutando al máximo de su hija antes del comienzo del curso escolar.

"Ha sido un verano muy completo en todos los aspectos. He pasado el tiempo con mis amigos, mi familia y mi hija. Y luego amigos otra vez y mi hija, y así todo el tiempo. La vuelta al cole ha sido hoy. Cuando he cogido en brazos a Ella me ha dicho enseguida: 'Mamá, por favor, ¿me puedes poner en el suelo?'. Ella se iba encantada, desde el viernes me preguntaba: 'Mamá, ¿por qué no hay cole?'".

