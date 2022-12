La prometida de Robert Pattinson no ha visto 'Crepúsculo'

A pesar de estar prometida con Robert Pattinson después de más de un año de relación, FKA twigs confiesa no haber visto nunca la saga vampírica 'Crepúsculo', que impulsó a su novio al estrellato internacional junto a su entonces novia Kristen Stewart.

"No [la he visto]", contesta al ser preguntada en el Sunday Times.

A pesar de estar en una relación tan mediática, la cantante -cuyo verdadero nombre es Tahliah Debrett Barnett- insiste en que no tiene ninguna noción de lo que la fama significa y asegura no querer "participar" en ese mundo.

"No entiendo lo que los niveles [de la fama] son. Soy un poco ingenua... No me involucro en ese mundo, ni siquiera conmigo misma, ni siquiera con mi propia carrera", señala.

Pero ser la prometida de un actor como Pattinson tampoco ha afectado, ni afectará una vez casados, a su creatividad.

"No creo que funcione así. ¿No se consigue libertad con los años y la experiencia?".

Sin embargo no todo han sido buenas noticias para la extravagante cantante, ya que FKA twigs admite haberlo pasado muy mal con el acoso racista sufrido en la red tras salir a la luz la noticia de su noviazgo con Robert hace poco más de un año. Incluso ha llegado a romperse de dolor al ver cómo sus fans se convertían también en objeto de crueles comentarios. FKA twigs recuerda en especial cuando uno de sus fans tuiteó una foto de sí mismo junto a una chica víctima de cáncer, quien escuchaba la música de FKA twigs para animarse. Tras contestar al tuit de su seguidor, otros usuarios de la red social arremetieron contra la enferma. "Todos comenzaron a atacarla. En 20 segundos su muro estaba lleno de negr*ta, mono, fea, muere p**a. Me rompió el corazón... Esta mujer estaba muy enferma y probablemente fuera a morir".