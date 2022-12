La prioridad de Shakira es recuperar sus abdominales

Los famosos movimientos de cadera de Shakira se han convertido ya en su seña de identidad indiscutible y por eso una de las mayores prioridades a nivel físico de la cantante fue recuperar cuanto antes la firmeza de sus abdominales tras dar a luz a su segundo hijo junto al futbolista Gerard Piqué, Sasha (7 meses), según explica su entrenadora, Anna Kaiser.

"Tuvimos que empezar con una serie de ejercicios muy simples para reconectar su cuerpo de una forma específica, porque entrenar después de un embarazo es muy distinto a hacerlo durante cualquier otro momento de tu vida. Tu pared abdominal se ha visto comprometida, así que necesitas fortalecerla de una manera concreta", explica Anna a People.

A la hora de hacer deporte, la colombiana -que también es madre de Milan (2) junto a Piqué- no está dispuesta a aburrirse y por eso ha hecho que le diseñen una rutina de ejercicios que gire en torno a lo que mejor se le da: bailar.

"La parte de cardio está basada en el baile, para que resulte divertido. Shakira es bailarina, así que le resulta divertido retomarlo de nuevo y utilizar su espíritu y su alma en su entrenamiento. Además, ayuda a que te vuelvas a sentir cómoda con tu cuerpo", añade.

Gracias a su disciplina en el gimnasio, Shakira consiguió volver a enfundarse sus vaqueros y desterrar definitivamente el chándal tres meses después de dar a luz a Sasha.

"Durante una temporada solo pude ponerme pantalones de chándal porque tenía justo esa talla intermedia, cuando no estás ni delgada ni gorda. ¡Pero ahora vuelvo a entrar en mis vaqueros! Lo cual siempre es una buena noticia. Pero solo he conseguido ponérmelos hace dos semanas. Antes era bastante triste, porque no podía subírmelos más allá de las rodillas", confesaba la estrella a la revista HELLO! el pasado mes de mayo.