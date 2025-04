Presentadora de televisión decidió retirarse y se pensionó a los 57 años

Con 57 años, vitalidad, belleza y talento, Viena Ruiz ha logrado una destacada carrera en la televisión, y hoy, gracias a su disciplina con el pago de las prestaciones sociales, decidió retirarse.

Mira también: Carolina Soto se enteró de que estaba embarazada un día después de empezar en Día a Día

“A principios de año me dio hipertensión y dije que tenía que escuchar a mi cuerpo. Para el 1 de marzo hablé con una amiga y ella me recordó que ya me podía pensionar. Yo pensé en que se me iba a abrir un mundo de posibilidades”, comentó.

Viena recuerda que es importante parar cuando es posible, y eso le sucedió gracias a su pago a tiempo con las prestaciones sociales.

Mira también: Imitador de Frankie Ruiz le cumplió el sueño a su madre fallecida Ana Deisy

Publicidad

Revive las crisis que vivió: “Tuve 3 quiebras en mi vida porque me quedé sin trabajo, no me abrían puertas. Tenía a mis 4 hijos, perdí mis ahorros y aun así debía pagar las cuentas de todo. Coticé salud y pensión, nunca paré, aunque mi salario fuera bajo, el mínimo”.

A los 47 años, una sobrina le recomendó aumentar el valor de su cotización, lo que marcó la diferencia y le permitió tener una pensión con la que se siente cómoda. “Vale la pena porque empiezo a ver los frutos del sacrificio de los últimos 10 años con mis dos sueldos”, dice.

Publicidad

Ahora, en sus redes sociales, Ruiz sigue monetizando y descubriendo un nuevo mercado que le permite tener tiempo de calidad y vivir plenamente.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .