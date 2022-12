La prensa condicionó la relación de Kate del Castillo con Kuno Becker

Después de hacerse públicas unas fotografías en las que aparecían protagonizando un tórrido beso en Beverly Hills (Los Ángeles), parecía solamente cuestión de tiempo que Kate del Castillo y Kuno Becker decidieran hacer pública su relación. Sin embargo, tal confirmación nunca llegaría a producirse debido al recelo que los comentarios de la prensa nacional cuestionando la veracidad de los sentimientos del actor habrían despertado en Kate, quien temería que el romance se tratase únicamente de una estrategia de Kuno para dar publicidad a su carrera.

"He trabajado donde he querido, he tocado las grandes ligas y jamás he necesitado hacer estupideces para que hablen de mí. Ese tipo de comentarios, aunque forman parte del juego de los que estamos en la industria del espectáculo, sí afectó en parte la relación que pudimos haber tenido", confesó el intérprete a la revista TV y Novelas.

Publicidad

La decisión de Kuno de confirmar su noviazgo con Kate asegurando que "lo que se ve no se juzga" sin discutirlo antes con ella tampoco habría sentado demasiado bien a la temperamental mexicana, quien apenas unos días después de tales declaraciones se apresuraba a zanjar definitivamente los rumores sobre su estado sentimental.

"Estoy solterísima, ya tengo un montón de tiempo así. Ya hasta perdí la cuenta, como un año y medio o dos por lo menos", confesaba en aquel momento durante una entrevista con el programa 'Ventaneando' de la cadena TV Azteca.

Pero el mayor obstáculo de Kuno a la hora de consolidar su relación con Kate fue sin duda la desaprobación de su padre, el veterano actor Éric del Castillo, con quien la intérprete siempre ha mantenido un estrecho vínculo.

"A mí no me late la relación que tiene con ese muchachito, Kuno Becker, quien me cae muy bien, pero no creo que sea el hombre que le conviene a mi hija", afirmaba Éric al portal La Botana.