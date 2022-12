La policía arresta a un hombre armado en la casa de Ruby Rose

La actriz de la serie 'Orange Is The New Black' Ruby Rose ha retransmitido en directo vía Twitter cómo la policía acudía a su casa de Los Ángeles este jueves de madrugada para detener a un hombre armado que se encontraba en su jardín.

"Hay un hombre armado en mi patio trasero. Esto es espeluznante. Helicópteros, policía, perros... y una persona loca", escribió la intérprete en su perfil.

Publicidad

Finalmente la policía pudo detener al intruso y la actriz volvió a compartirlo en las redes: "Ya lo han arrestado. Guau, que locura. Ya no volveré a ver películas de miedo antes de acostarme".

La intérprete también colgó un vídeo junto al mensaje: "Cuando se supone que deberías estar con Skrillex pero... te surge algo". Ruby estaba disfrutando de una noche de fiesta junto al DJ Skrillex, pero la velada terminó en casa y junto a la policía.

No se sabe con claridad si el arrestado estaba tratando de entrar en la vivienda o huía de las autoridades, refugiándose en el jardín de Ruby.

En la vivienda conviven la actriz y su prometida Phoebe Dahl, con quien probablemente se casará el próximo año, ya que sus compromisos profesionales han impedido que sea este.

Publicidad

"Cuando fiché por 'Orange Is The New Black' pensé que las cosas cambiarían solo un poco, que estaría un poco más ocupada, pero obviamente lo subestimé. Creo que nadie pudo imaginarse la buena acogida que tendría mi personaje. Queremos encontrar el tiempo para planear la boda pero de momento creo que tendrá que ser para el próximo año. En principio iba a ser este año pero creo que es demasiado ambicioso", explicaba la intérprete en la revista People.