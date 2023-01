La nueva 'moda' entre las famosas: recurrir a gestantes subrogadas mientras fingen sus embarazos

El documental 'Making Babies' emitido este jueves por la cadena TLC ha sacado a la luz una nueva 'moda' entre las celebridades estadounidenses: la subrogación social, que consiste en que mujeres famosas y con altos ingresos recurren a gestantes subrogadas en lugar de optar por quedarse embarazadas de manera natural.

"Generalmente, son mujeres que prefieren no quedarse embarazadas y no pasar por todo el proceso del embarazo por muchas razones diferentes. Por ejemplo, si eres modelo o actriz y tus ingresos dependen de actuar o de tu imagen física, quedarte embarazada arruinaría tu carrera durante un año o más", afirma el doctor Vicken Sahakian, director de la clínica de fertilidad Pacific Fertility Center de Los Ángeles, en el documental.

Según el médico, varias de sus pacientes -"mujeres muy famosas"- han llegado al extremo de fingir sus embarazos de cara al público para no enfrentarse a las críticas por no querer gestar ellas mismas a sus hijos.

"Para ellas es tabú admitir que han recurrido a la subrogación social. He tenido un par de pacientes que fingieron estar embarazadas, sí. He tenido algunas pacientes muy famosas, pero no voy a dar ningún nombre", añade.

Después de que se confirmara el embarazo de Kim Kardashian- que está esperando su segundo hijo junto al rapero Kanye West- comenzaron a circular rumores afirmando que la estrella de telerrealidad estaba fingiendo su estado, ya que en realidad había pagado a una gestante subrogada para no volver a sufrir las mismas dificultades que experimentó antes de la llegada al mundo de su hija North (2). Finalmente, Kim decidió publicar una fotografía suya desnuda luciendo su abultada barriga en las redes sociales para echar por tierra esas acusaciones.

"Primero dicen que estoy muy delgada, así que tengo que estar fingiendo. Ahora dicen que estoy muy gorda, así que también tengo que estar fingiendo... ¿Os parece esto falso, teóricos de la conspiración? Hablad ahora o callad para siempre", afirmó Kim en su cuenta de Instagram junto a la foto.

Entre las celebridades que han reconocido públicamente haber recurrido a la subrogación para traer al mundo a sus hijos se encuentran las actrices Sarah Jessica Parker y Nicole Kidman.

En el caso de la protagonista de 'Sexo en Nueva York' -que ya tenía un hijo mayor, James (13), junto a su marido Matthew Broderick-, el secretismo en torno a la llegada al mundo de sus gemelas Marion Loretta y Tabitha Hodge (6) en junio 2009 estuvo a punto de volverle loca.

"Lo intentamos una y otra y otra vez... Pero no estaba escrito que me quedara embarazada, habría dado a luz... de haber podido. Y no quería que James tuviera que cargar en solitario con la responsabilidad de cuidarnos [a mi marido y a mí]. No pudimos hablar con nadie de que íbamos a tener un hijo durante mucho, mucho tiempo. Lo único que importaba era el secretismo y había un montón de inquietud. No puedes hablar sobre lo que sientes hacia la mujer que está gestando a tu pequeño, solo puedes hablar con tu marido", confesaba Sarah en una entrevista con la edición estadounidense de la revista Vogue.