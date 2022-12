La novia de David Hasselhoff ha rechazado cinco peticiones de matrimonio del actor

El protagonista de 'Los guardianes de la Bahía', David Hasselhoff, lleva unido sentimentalmente desde 2011 a la guapa Hayley Roberts, y desde entonces le ha pedido matrimonio en cinco ocasiones, pero en todas ellas la respuesta ha sido negativa, a pesar de que su relación marcha sobre ruedas.

"No sé por qué dice no, esa es la pregunta que todo el mundo me hace. Eso y lo de tener niños. Ahora mismo estoy haciendo muchas cosas, vamos paso a paso. Estamos felices como estamos y ya veremos lo que pasa", aseguró el actor de 62 años al periódico Metro.

Hasselhoff disfruta ahora de uno de los periodos más prolíficos de su carrera y quiere aprovechar esta oportunidad.

"No puedo dormir por la noche porque muchas cosas raras están pasando al mismo tiempo. Eres solo bueno cuando tu teléfono suena, y durante muchos años no sonaba. No puedo explicarlo, solo sé que todo se debe al trabajo duro. Estoy de nuevo jugando con los fuertes y veremos qué pasa. Si dura, dura. Si no, seguiré trabajando. Tengo una gran relación con mis fans", añadió.

Por: Bang Showbiz