La novia de David de Gea trata de hacer las paces con la prensa inglesa

La cantante Edurne, novia del portero del Manchester United David de Gea, ha intentando aplacar las duras críticas que ha recibido por parte de la prensa inglesa tras declarar que la ciudad inglesa es "más fea que un frigorífico por detrás" alabando el buen trato que ha recibido en ella durante cada una de sus visitas.

"En Inglaterra hay parejas que tienen una presión horrible, pero a nosotros nos han respetado mucho. Podemos estar bastante tranquilos en ambos sitios", declaró la intérprete en una entrevista al portal Ideal, durante la que aseguró ser más aficionada al fútbol inglés que al español: "Sigo más la liga inglesa que la española y la primera vez que fui al campo del Mánchester me quedé impactada. Escuchar a toda esa gente cantando a la vez es impresionante".

A pesar de su intento por acercar posturas, Edurne tiene serias dudas de que la hinchada inglesa vaya a apoyarla ahora de cara al próximo festival de Eurovisión, donde participará con su sencillo 'Amanecer'.

"No lo sé... Eso me dice la gente [que me votarán], pero creo que no. Por mucho que allí sea conocida", añadió.

Como parte positiva, las polémicas palabras de la joven le han valido una invitación tanto a ella como al futbolista por parte de un concejal de Mánchester para realizar una visita guiada gratuita por la ciudad inglesa con el objetivo de mostrarles su lado más amable.

"Lo único que Mánchester tiene en común con un frigorífico es que ambos son fríos. Los mancunianos son famosos por ser una de la gente más cercana que se pueda desear conocer. Atraemos a millones de visitantes cada año, vienen hasta aquí atraídos por nuestra vida nocturna y nuestras fiesta, nuestras atracciones culturales de primera, nuestras tiendas y por su puesto nuestro fútbol. No sé cuánto habrá visto de la ciudad la señorita García, pero estaríamos encantados de llevar a la pareja a dar una vuelta y enseñarles lo que se están perdiendo", aseguraba Pat Karney, concejal de Mánchester por el Partido Laborista, al periódico Manchester Evening News.

Por: Bang Showbiz