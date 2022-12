La mujer de Pharrell Williams va obligada a los Grammy

Siempre se ha dicho que no es bueno obligar a alguien a hacer algo que no quiere, pero Pharrell Williams tenía tantas ganas de presumir de su mujer Helen Lasichanh en los premios Grammy que aunque ella no tenía la más mínima gana de pasearse delante de los fotógrafos acabó acudiendo a la gala por complacer a su marido. Eso sí, no se complicó con el vestuario y como venganza utilizó este mono chándal, para que a su chico no se le ocurra volver a llevarla a actos públicos.