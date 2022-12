La mujer de Juanes se 'moría de amor' por Ricky Martin en su adolescencia

La modelo y actriz Karen Martínez ya soñaba con compartir su vida con una estrella de la música durante su juventud, aunque no precisamente junto a su marido, Juanes, ya que en aquella época ella estaba locamente enamorada del portorriqueño Ricky Martin, por quien sigue sintiendo una gran admiración tras conocerlo en persona.

"A los 14 años me moría de amor por Ricky Martin, ¡tenía fotos suyas! Esa emoción de amar a un ídolo desde chiquito y luego cuando eres mayor lo ves y le hablas, es en plan '¡guau!'. Lo mejor de todo es que Ricky es muy cariñoso, especial. Hay buena vibra", confesó la exmodelo al periódico colombiano El País.

Pero a pesar de ser una fan incondicional de Ricky, las canciones que consiguen emocionar verdaderamente a Karen son las de su marido, ya que consiguen traerle a la mente algunos de los momentos más entrañables de su historia de amor.

"Hay muchas canciones que me gustan de Juan... 'Tú y Yo' me gusta mucho, porque define lo que hemos vivido juntos. Yo pongo esa canción y se me erizan los pelitos y me da como nostalgia y sentimiento", aseguró.

Sin embargo, compartir la vida con una estrella de la música también tiene sus inconvenientes, como por ejemplo encontrar espacio libre en casa para colocar todos los premios musicales de Juanes.

"Todos los galardones tienen un lugar especial. Pero como son tantos, no los podemos tener todos. Tiene muchos en casa, en su estudio, en la oficina y viven en el corazón. Pero ahora Dante le pidió varios Grammys a su papá. ¡En la habitación de Dante hay Grammys!".