La modelo, Khloé Kardashian nunca ha visto desnudo a 'un hombre blanco'

"Nunca he visto el pene de un hombre blanco. Así que si quieres enseñarme el tuyo me gustaría mucho verlo. Porque nunca he visto uno. Ya no sé qué decir. No se me ocurre otra manera de responder a tu pregunta. No sé. Si me gustaran los chicos morenos con ojos azules iría a por ellos. A algunas mujeres les gustan los extranjeros... Y a mí me gusta lo que me gusta", aseguró Khloé en su programa 'Kocktails with Khloé' cuando el humorista Pauly Shore comenzó a hacerle preguntas sobre su vida sexual.

En el terreno sentimental, Khloé se separó de su exmarido Lamar Odom en 2013 después de cuatro años de matrimonio. Sin embargo, durante los últimos meses se ha convertido en su mayor apoyo después de que el exjugador de baloncesto sufriera una sobredosis en un burdel de Nevada el pasado mes de octubre, a pesar de que su relación sentimental está más que acabada.

"Quiero a Lamar como persona. Pero no he estado con Lamar. No hemos estado juntos sexualmente, no he besado a Lamar en años. Pero, ¿quiero a Lamar y le deseo lo mejor? Al 100%. No creo que puedas casarte con alguien y eliminarlo completamente de tu vida después", afirmaba Khloé hace unos días en su programa.

Por: Bang Showbiz