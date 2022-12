La madre de Kristen Stewart organiza sus encuentros con Robert Pattinson

A pesar de que la pareja oficialmente puso fin a su tormentosa relación el pasado mes de mayo, este fin de semana los dos actores principales de la saga 'Crepúsculo' se citaron de forma secreta en un hotel de California para disfrutar de la compañía mutua y tratar abiertamente los problemas que les llevaron a la separación: unos útiles encuentros de los que se ha sabido ahora que fueron organizados por la madre de la actriz, Jules, quien sigue considerando a su antiguo yerno como un segundo hijo.

"Jules se comporta como si fuera la madre de Robert en Los Ángeles y por eso nunca se planteó cortar la relación con él por el hecho de que ya no estuviera con su hija. De hecho, ella ha sido la gran impulsora de las diferentes conversaciones que ha habido entre ellos últimamente. Está convencida de que están hechos el uno para el otro y, además, está muy preocupada por la posibilidad de que Robert esté pasándose otra vez con el consumo de alcohol. Se preocupa mucho por él", apuntó una fuente a la revista Grazia.

Estas románticas citas que parecen ser disfrutadas de igual forma por los dos intérpretes no habrían sido capaces, sin embargo, de limar las asperezas que mantiene la pareja en algunos aspectos de su vida sentimental, sobre todo en el tema de la fidelidad que Kristen traicionó el verano de 2012 al tener una aventura con el director Rupert Sanders. Por ello, y aunque la actriz está deseando retomar el noviazgo con quien considera el hombre de su vida, el artista británico no tiene tan claro que la relación vaya a tener futuro .

"Kristen sabe que Robert no está pasando por un buen momento personal , por lo que estos encuentros le ayudan tanto a cerciorarse de que se encuentra bien como a satisfacer las necesidades emocionales que ella misma tiene ahora mismo. Le quiere mucho y está convencida de que solo puede estar con él, pero la verdad es que Robert no está preparado en este momento para volver a la misma situación que el año pasado. No confía en que su amor pueda durar para siempre y no soporta que su relación esté siempre bajo el escrutinio de la prensa", confesó el citado informante.

Por: Bang Showbiz