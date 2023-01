La madre de Caitlyn Jenner se ha roto la cadera

Esther Jenner (89) -madre de la famosa Caitlyn Jenner- se ha fracturado la cadera, aunque por el momento "se encuentra bien" y está intentando permanecer lo más activa posible para acelerar su proceso de recuperación.

"He visitado a mi madre y se encuentra muy bien después de romperse la cadera. Ha permanecido muy activa, es una chica dura", escribió Caitlyn en su cuenta de Twitter este lunes junto a una foto suya posando junto a su madre, que en la imagen aparece sentada en una silla y muy sonriente.

Publicidad

Caitlyn y su madre mantienen una relación muy estrecha a pesar de que en un principio a Esther le costó asimilar el cambio de sexo de su famosa hija, conocida como Bruce antes de su transición.

"Mi primer pensamiento fue: 'He perdido un hijo'. Pero luego lo pensé mejor y me dije: '¿Sabes qué? Estoy ganando una hija'", aseguraba Esther frente a las cámaras del programa 'I Am Cait'.

La propia Caitlyn ha reconocido que su cambio de sexo le ha hecho preocuparse más por su madre y mostrarse mucho más generosa con ella.

"Hemos hablado por teléfono, va a venir a verme. Voy a enviar un jet privado a recogerlas a ella y a mi hermana, porque tiene 89 años y ya no puede viajar en vuelos comerciales. Pero tiene que venir a verme y tenemos que hacer esto. Bruce nunca habría enviado un jet a recogerla, el tipo era un cap**lo. Así que le he dicho a mi madre: '¿A que Caitlyn es mucho mejor amiga que Bruce?'", aseguraba Caitlyn el pasado mes de junio en su entrevista para la revista Vanity Fair.