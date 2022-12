La hija de Milla Jovovich reveló al mundo entero el embarazo de su madre

Puede que algunos niños no se tomen demasiado bien el anuncio de la llegada de un nuevo bebé a la familia, pero ese no fue precisamente el caso de la hija de Milla Jovovich ya que la pequeña Ever (6) se encargó personalmente de que incluso los extraños que pasaban por la calle se enterasen del embarazo de su famosa madre.

"Mi hija Ever estaba muy, muy emocionada. Cuando se lo dijimos salió corriendo a la calle y comenzó a contárselo a la gente que pasaba por allí. La primera persona en enterarse del embarazo de Milla fue uno de mis vecinos que estaba paseando a sus perros en aquel momento. Le cuenta a toda persona con la que se cruza que su madre está embarazada, está muy orgullosa de su mamá y muy emocionada ante la idea de tener un hermano pequeño", aseguró el director y marido de la actriz Paul W.S. Anderson en exclusiva a BANG Showbiz.

Una vez asimilada la noticia de que en breve se convertirá en hermana mayor, la principal preocupación de la hija de Milla y Paul es cuál será el sexo del bebé, porque ella ya tiene muy claras sus preferencias.

"Le encantaría tener una hermanita a la que decirle qué tiene que hacer. Pero se conformará con un hermano si no le queda otro remedio", añadió.

La nueva ampliación de su familia supondrá un cambio tanto en la rutina de Paul como en la de su esposa, habida cuenta de que ya han tenido que retrasar el rodaje de la nueva entrega de la saga Resident Evil -'Resident Evil: The Final Chapter'- para adaptarse al embarazo de Milla.

"Según va pasando el tiempo tu familia comienza a echar raíces en la escuela y ese tipo de sitios, y eso empieza a pesar enormemente en tus decisiones, a la hora de plantearte por ejemplo si quieres marcharte durante una larga temporada", concluyó.

Por: Bang Showbiz