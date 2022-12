La hija de la estrella del fútbol David Beckham cree que su padre está 'gordito'

Avance: David Beckham enseña tatuajes cuando no está su mujer

La jubilación parece haberle pasado factura a David Beckham, al menos desde el punto de vista de su hija Harper de tan solo 3 años, quien no duda en señalarle de la forma más dura los kilos de más que ha ganado desde que se retiró del fútbol en mayo de 2013.

"Es gracioso que menciones que he engordado. Mi hija pequeña se quedó mirándome el otro día, acababa de bañarla y la estaba secando con una toalla, y me dijo: 'Papá, te quiero. Pero no me gustas nada, estás gordito'. A ver, hasta entonces no creía que lo estuviera", aseguró el exfutbolista a su paso por el programa 'Jimmy Kimmel Live'.

Publicidad

La principal ocupación de Beckham, padre de Brooklyn de 15a ños, Romeo de 12 años y Cruz de 9 años además de Harper, al día de hoy es ejercer de "taxista" para su amplia familia, aunque reconoce que a sus hijos mayores no siempre les entusiasma la idea de que sea él quien les lleve al colegio por las mañanas.

"Al más pequeño (Cruz) obviamente le encanta que le lleve al colegio. A los dos chicos más pequeños les gusta, a excepción del mediano, Romeo. Tiene 12 años y ya ha comenzado esa etapa. En cuanto llegamos al colegio e intento darle un beso, gira la cara, así que lo que hago es cogerle en brazos, darle un abrazo de oso y besarle delante de sus amigos. El mayor, Brooklyn, que cumplirá 16 años el próximo marzo, me dice: 'Papá, aparca en la esquina'. Y entonces se baja del coche y va caminando. Me lo volvió a hacer el otro día, así que mientras conducía y él estaba entrando en el colegio, bajé la ventana y grité: 'Te quiero, Brooklyn'. Obviamente, eso no le sentó demasiado bien", explicó divertido.

Por: BangShowbiz