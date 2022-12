La hija de Jenni Rivera descarta la teoría de que su madre fuera asesinada por un narco

Casi tres años después del fallecimiento de la cantante Jenni Rivera siguen apareciendo nuevas teorías en torno al misterioso accidente de avión que acabó con su vida mientras volaba en jet privado de Monterrey a Toluca, en México. La última de ellas apunta a que el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, conocido como 'La Barbie', habría estado involucrado en la muerte de Jenni, una hipótesis que su hija Chiquis Rivera no considera probable.

"Me lo acaban de decir más o menos, pero cuando lo escuché me dolió mucho porque mi abuelito siempre lo ha dicho: él no cree que fuera un accidente, piensa que alguien se la llevó. Yo sí creo que fue voluntad de Dios. No sé ni qué pensar... Me duele mucho pensar que alguien le pudiese hacer daño. Mi mamá nunca tuvo problemas con nadie, no se escondía jamás de nadie y me parece muy raro. Si ella tenía un problema, lo arreglaba", declaró Chiquis al programa 'El Gordo y la Flaca' de la cadena Univisión.

Los rumores en torno a la muerte de la cantante llegan justo en el momento en que su familia ha decidido pasar página sacando al mercado por 4.5 millones de dólares la mansión familiar situada en la exclusiva localidad de Encino, en California, que Jenni ayudó a rediseñar tras adquirir la propiedad en 2009.

"Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero la tuvimos que tomar porque es lo más inteligente. Es una casa demasiado grande y esto es lo mejor. A veces la casa se siente muy vacía porque es demasiado grande y ya no está mi madre en ella para llenarla con su calor. No la vendemos porque ya no haya dinero, no es por eso. Lo hacemos porque es lo correcto. Tenemos que ser inteligentes y creo que mi madre hubiera hecho lo mismo", aseguraba Chiquis al programa 'Suelta la sopa' de la cadena Telemundo.

Por: Bang Showbiz