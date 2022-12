La hija de Hugh Jackman le llamó 'aburrido' en público

El actor Hugh Jackman había finalizado una de sus representaciones en el neoyorquino Broadway cuando su hija Ava, de 10 años, levantó la mano desde su asiento entre el público cuando los asistentes a la obra -incluida una amiga de la niña- aplaudían. Al ver esto, Hugh la invitó a subir al escenario para comprobar que se encontraba bien.

"Yo le pregunté: '¿Está todo bien?'. Y ella me dijo: 'Sí, ¿podemos ir al backstage y entrar en tu camerino?'. Todo el mundo se estaba riendo, así que le dije: 'Sí, claro'. Desde el escenario yo dije al público: 'Esta es Ava'. Y a ella: '¿Está todo bien? ¿Quieres algo, tienes hambre?'. Y ella dijo: 'No. Es un poco aburrido'", recordó el actor en 'Dan and Maz Show' de la emisora 2Day FM.

Sin embargo, Hugh espera que su hija quede algo más impresionada cuando actúe en Australia a finales de año ya que la representación de 'Broadway to Oz' coincidirá con la gira de conciertos que Taylor Swift dará en el país, y si sigue con su hábito de subir amigos famosos al escenario Hugh podría ser uno de ellos.

"Creo que es una gran idea. A mi hija le encantaría", dijo el actor.

Por: Bang Showbiz