La familia de Chrissy Teigen le está presionando para que tenga un bebé

La modelo Chrissy Teigen tiene en ascuas a sus seres queridos, quienes esperan impacientes a que tanto ella como su marido, el cantante John Legend, se decidan de una vez por todas a formar una familia juntos.

"Llegados a este punto llevamos juntos ya un montón de tiempo, y nos llevan suplicando [que tengamos un niño] desde el segundo año de nuestra relación. ¡Por supuesto que queremos tener hijos!", explicó la maniquí a E! News, añadiendo que sus más allegados se enterarán de inmediato cuando se quede embarazada porque no cree que consiga guardar el secreto: "No seré capaz de mantener la boca cerrada cuando suceda".

El matrimonio está "preparado" para sentar cabeza después de mantener una relación durante más de 10 años viajando constantemente entre Nueva York y Los Ángeles.

"Me estoy haciendo mayor. Me encanta ir de un lado para otro, me encanta ir de gira con John, llevamos una década considerándonos de 'dos costas'. Así que ahora se nos hace definitivamente raro y diferente tener una casa. Estoy lista para comenzar una familia y convertir Los Ángeles en mi hogar", aseguraba la modelo durante la promoción de su programa 'FABLife'.

Los planes de Chrissy pasan por formar una familia numerosa teniendo al menos tres hijos biológicos y adoptando al resto.

"Queremos muchos niños. A mí me encantaría tener 3 o 4 y luego adoptar otros cuantos. Así que básicamente estaré embarazada durante el resto de mi vida", revelaba a la revista DuJour.